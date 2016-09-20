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    «Спартак» отправился в Хабаровск без Мельгарехо, Ещенко и Глушакова

    «Спартак» определился с составом на матч 1/16 Кубка России против «СКА-Хабаровска«. В состав из 19 футболистов не вошли защитники Евгений Макеев и Андрей Ещенко, полузащитник Денис Глушаков и форвард Лоренцо Мельгарехо. Все четверо восстанавливаются от травм.

    В итоге в Хабаровск отправились следующие футболисты:

    Вратари: Артем Ребров, Сергей Песьяков

    Защитники: Маурисио, Денис Кутин, Сердар Таски, Илья Кутепов, Сальваторе Боккетти, Александр Пуцко, Дмитрий Комбаров

    Полузащитники: Ромуло, Фернандо, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Квинси Промес, Александр Зуев, Ивелин Попов

    Нападающие: Георгий Мелкадзе, Денис Давыдов и Зе Луиш

    Источник: ФК «Спартак»

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    20.09.2016 16:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100626

      zigbert 20 сентября 2016, 18:19

      Удачи Спартаку.Хотя можно было отправить дубль.

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      Ответить
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 20 сентября 2016, 18:09

      За победой!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 20 сентября 2016, 17:39

      Начинаем поход за Кубком!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 сентября 2016, 17:23

      Ну вот... Для подстраховки все на месте, кроме травмированных... А ЦСКА вообще взял дубль... Впрочем, "Спартаку" в Лиге Чемпионов не играть...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Klaido 20 сентября 2016, 22:22

      Более, чем вероятно. Просто я в данном случае писал пост в оправдание Слуцкого, которого за тренера вообще не считаю. Но желание поберечь основу в данном случае разумное! И желание Карреры выжимать максимум из участия в двух турнирах тоже!

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      Рейтинг: +678

      Пастырь 20 сентября 2016, 16:34

      Это как раз тот случай когда нужно проверять молодых, но аккуратно не всех сразу. Нужно плавно вводить в основной состав и конечно нужна победа для уверености.

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