Кучер: «Могли еще не раз огорчить соперника»

Защитник «Шахтера» Александр Кучер прокомментировал победу своей команды в матче украинского чемпионата над «Ворсклой». Он отметил, что нельзя останавливаться на достигнутом.

«В принципе, игра проходила под нашим контролем, и мы могли еще не раз огорчить соперника. Но главное, что команда добилась победы. Хотя для более спокойной концовки нужно реализовывать свои моменты. Что касается «Ворсклы», то мы не дали ей создать у наших ворот голевые шансы.

Чемпионат только начался, впереди еще вторая часть сезона, в которой команды будут разбиты на две группы по шесть в каждой. Так что нас ждет очень много игр и нельзя останавливаться на достигнутом. Будем стараться показывать хороший уровень в каждом матче и побеждать», – рассказал Кучер.

Напомним, матч «Ворскла» – «Шахтер» закончился со счетом 0:1.