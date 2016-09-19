Налдо: «В «Краснодаре» меня привлекла инфраструктура»

Защитник «Краснодара» Налдо, забивший первый гол за «быков» в матче 7-го тура чемпионата России против «Ростова», поделился своими впечатлениями от победы.

– Мы победили благодаря нашей команде. Мы очень верили в победу и изменили счет.

– Погодные условия сильно мешали играть?



– Да, конечно. Игра была другой, мы привыкли к иному футболу.



– Как в команде восприняли отставку Олега Кононова? Чем лично вам запомнился этот тренер?



– Я его очень мало знал, мало провел времени при нем. Потому не могу сказать.



– Что в перерыве сказал Игорь Шалимов?



– Он сказал, что нужно верить в результат, что мы можем его изменить. Нам нужно было делать то, что мы умеем.



– В раздевалке после матча было шумно. Что там происходило?



– Мы были просто очень рады, скажем, приобрели больше мотивации на следующие матчи. Просто счастье.



– Чем вас привлек «Краснодар»? Долго ли вы думали перед принятием решения о переходе сюда?



– Меня привлекла инфраструктура «Краснодара». Также мой агент много хорошего рассказывал об этой команде, о возможности играть в ней. Думаю, поэтому перешел сюда.



– Какие у вас эмоции от игры при Игоре Шалимове?



– Я все еще продолжаю знакомство с ним, мало его знаю. Думаю, мы будем расти вместе с ним.