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Налдо: «В «Краснодаре» меня привлекла инфраструктура»

19 сентября 2016, 00:24
5

Защитник «Краснодара» Налдо, забивший первый гол за «быков» в матче 7-го тура чемпионата России против «Ростова», поделился своими впечатлениями от победы.

– Мы победили благодаря нашей команде. Мы очень верили в победу и изменили счет.

– Погодные условия сильно мешали играть?

– Да, конечно. Игра была другой, мы привыкли к иному футболу.

– Как в команде восприняли отставку Олега Кононова? Чем лично вам запомнился этот тренер?

– Я его очень мало знал, мало провел времени при нем. Потому не могу сказать.

– Что в перерыве сказал Игорь Шалимов?

– Он сказал, что нужно верить в результат, что мы можем его изменить. Нам нужно было делать то, что мы умеем.

– В раздевалке после матча было шумно. Что там происходило?

– Мы были просто очень рады, скажем, приобрели больше мотивации на следующие матчи. Просто счастье.

– Чем вас привлек «Краснодар»? Долго ли вы думали перед принятием решения о переходе сюда?

– Меня привлекла инфраструктура «Краснодара». Также мой агент много хорошего рассказывал об этой команде, о возможности играть в ней. Думаю, поэтому перешел сюда.

– Какие у вас эмоции от игры при Игоре Шалимове?

– Я все еще продолжаю знакомство с ним, мало его знаю. Думаю, мы будем расти вместе с ним.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Налдо Шалимов Игорь
Комментарии (5)
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qweewqqweewq
1474234161
- а что именно ? - её нет как таковой )
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Iskandero
1474235248
Налдо: «В «Краснодаре» меня привлекла инфраструктура... Хотя, о чем это я)) Бабло конечно))))»
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ПФК ЦСКА Моscow
1474272109
Инфраструктура и деньги. Деньги и инфраструктура. Деньги.
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sochi-2013
1474279336
Хорошее приобретение. В команду вписался.
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