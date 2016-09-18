Семенов: «Матч с «Шинником» – худший в сезоне»

Старший тренер «Кубани» Михаил Семенов недоволен игрой команды в матче «Шинником» (0:1) в матче ФНЛ.
– Наряду с матчем с «Химками» эта игра была одной из худших в сезоне, согласны с этим?
– Думаю, это худший матч.
– Что-то конкретное не удалось в игре, может быть, не хватило времени на подготовку к матчу с «Шинником»?
– Вообще ничего не удалось. «Шинник» был практически в каждом эпизоде быстрее, сильнее. Мы проиграли много единоборств. В каких-то моментах неправильно действовали тактически.
На мой взгляд, ничего не получилось, – сказал Семенов.
Напомним, что итогам 13-ти туров «Кубань» занимает в таблице ФНЛ 15-е место.
Источник: ФК «Кубань»