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    Непомнящий: «Сомневаюсь, что на таком кураже «Спартак» сможет играть на протяжении всего сезона»

    Экс-главный тренер «Томи» Валерий непомнящий поделился мнением относительно успешного выступления «Спартака» в нынешнем сезоне. Вчера красно-былые одержали шестую победу в семи турах РФПЛ и продолжают единолично лидировать в турнирной таблице с 19-ю очками в активе.

    «Факторов успешного выступления «Спартака» несколько. И одним из основных является приход Карреры. Ему удалось стабилизировать состав и выстроить игру таким образом, что каждый из футболистов понимает, что от него требуется. И игра команды, с одной стороны, кажется простой, а с другой – они стараются продемонстрировать свои лучшие качества. Игроки не испытывают давления, у них появился кураж, и в каждом матче они добиваются уверенных побед. И в этом видна работа тренера

    Что касается состава, то мне кажется, что в игре спартаковцев наконец-то появился баланс – мощная игра в атаке и надежная в обороне. Команда редко пропускает, хотя дело не обходится без моментов у своих ворот. И еще один важный фактор, который влияет на игру – то, что «Спартак» пока сыграл с командами, априори уступающими ему в классе – за исключением «Локомотива». Но даже в этой сложной игре команде в трудной ситуации удалось одержать победу. И еще надо отметить – у «Спартака» появился характер. И даже пропуская мяч, команда не сбивается на навал. И порой проигрывая в некоторых эпизодах, красно-белые все равно гнет свою линию.

    Нельзя сбрасывать со счетов и тот фактор, что «Спартаку» не надо играть на два фронта. У него в этом плане будет преимущество. Потому что после такого сложного матча в Лиге чемпионов, какой ЦСКА провел в Германии с «Байером» (2:2), вывернувшись из тяжелой ситуации, сложно сказать, придаст ли это психологической уверенности армейцам, или они истощены эмоционально.

    Но сегодняшний состав команды должен пройти проверку играми с ЦСКА и «Зенитом». Его еще надо проверить в ряде матчей, чтобы узнать, насколько хватит запаса прочности. Потому что пока есть некоторые сомнения, что на таком кураже команде удастся играть на протяжении всего сезона», – сказал Непомнящий.

    Источник: Р-Спорт

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    17.09.2016 14:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 сентября 2016, 18:43

      Скулите скулите,а мы потихоньку делаем свое дело.И на законном первом месте.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 сентября 2016, 15:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      2-го октября проиграют.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +319

      семенчик > Zeff 17 сентября 2016, 18:18

      Скорее зенит проиграет

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 сентября 2016, 15:20

      Для Спартака самое опасное сегодня, это зимний перерыв в 3 месяца. А по осени у Спартака соперников нет.

      2
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      Рейтинг: +44

      Kareon 17 сентября 2016, 15:08

      Чем больше людей не верят в спартак чем лучше для самого спартака первое место наверно займут все таки они уж очееь можно они играют

      4
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 17 сентября 2016, 15:08

      Действительно, нестабильность присуща Спартаку, так что поживём-увидим)))))

      -3
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