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  • «Легия» не рассматривает Гончаренко и Кононова на должность главного тренера

«Легия» не рассматривает Гончаренко и Кононова на должность главного тренера

17 сентября 2016, 14:48
10

Спортивный директор «Легии» Михал Жевлаков заявил, что команда не намерена производить смену главного тренера. Напомним, ранее сообщалось, что одними из кандидатов на то, чтобы возглавить варшавский клуб, являются двое российских специалистов – наставник «Уфы» Виктор Гончаренко и покинувший недавно «Краснодар» Олег Кононов.

В настоящее время действующим чемпионом Чехии руководит албанец Бесник Хаси. По прошествии восьми туров «Легия» набрала лишь восемь очков и располжилась на 13-й строчке в турнирной таблице.

«Информация о том, что мы ищем нового главного тренера, является слухом. Мы не ведем переговоров ни с Кононовым, ни с Гончаренко, ни с кем-либо еще. У нас есть главный тренер и он продолжит свою работу», – сказал Жевлаков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Легия Уфа Краснодар Кононов Олег Гончаренко Виктор
Комментарии (10)
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+50/-50
1474114647
Нет дыма без огня. Легия смотрит на Восток?
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logic
1474114800
ав
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sprint5
1474116546
при чем Гончаренко
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cska-62
1474116556
Вот где проявилась значительность СТАНИСЛАВА ЧЕРЧЕСОВА! Пришёл в прошлом сезоне в команду, которая была на шестом месте и уступала лидеру "Пясту" 10 очков, и заиграла команда, ликвидировала отрыв, а в конечном итоге стала и победителем Чемпионата, и взяла Кубок Польши!
Злопыхатели с хрюканьем визжали, мол, "Легия" она и есть "Легия", а роль Черчесова в её успехах минимальна... Убогие...
Ну и где теперь ваша "Легия", господа злопыхатели? После ухода из неё СТАНИСЛАВА ЧЕРЧЕСОВА?
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a-rakhmatov
1474116758
Кононов заслуженный тренер, поляки хороший выбор сделают)))
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alexandr1205
1474117531
Какой дурак будет менять единственного в мире тренера - албанца на кого-то другого? Здесь даже место в таблице не имеет значения!
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Вомбат
1474118194
Варшава у московских журналистов - столица Чехии. Это нам тоже надо кушать так же безропотно как и вранье члена РФС Лебедева?
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Alisheraman
1474131252
чЕМПИОН Чехии !!!! Легия
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bolela_16
1474177256
Флаг ВАМ в руки...
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