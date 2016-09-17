«Легия» не рассматривает Гончаренко и Кононова на должность главного тренера

Спортивный директор «Легии» Михал Жевлаков заявил, что команда не намерена производить смену главного тренера. Напомним, ранее сообщалось, что одними из кандидатов на то, чтобы возглавить варшавский клуб, являются двое российских специалистов – наставник «Уфы» Виктор Гончаренко и покинувший недавно «Краснодар» Олег Кононов.

В настоящее время действующим чемпионом Чехии руководит албанец Бесник Хаси. По прошествии восьми туров «Легия» набрала лишь восемь очков и располжилась на 13-й строчке в турнирной таблице.

«Информация о том, что мы ищем нового главного тренера, является слухом. Мы не ведем переговоров ни с Кононовым, ни с Гончаренко, ни с кем-либо еще. У нас есть главный тренер и он продолжит свою работу», – сказал Жевлаков.