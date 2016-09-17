У Ярмоленко – рецидив травмы спины

У форварда киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко после матча первого тура Лиги чемпионов с «Наполи» (1:2) обострился рецидив старой травмы. 26-летний игрок вновь испытывает проблемы со спиной.

«У Ярмоленко снова возникла проблема со спиной – появились боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Это рецидив старой травмы, поэтому Андрей сейчас находится на индивидуальном лечении и реабилитации, а также тренируется по отдельной программе. Ему дали паузу на пару дней, и мы интенсивно его лечим. Андрей занимается только в бассейне, проходит курс физиотерапии, массаж, медикаментозное лечение», – поведал главный врач киевлян Леонид Миронов.