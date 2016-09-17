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  • Панченко: «Практически любой клуб ФНЛ может обыграть команду РФПЛ»

Панченко: «Практически любой клуб ФНЛ может обыграть команду РФПЛ»

17 сентября 2016, 11:08
21

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко отметил, что не собирается обращать внимание на критику в свой адрес. В частности, ранее ряд специалистов называли ФНЛ уровнем футболиста.

«Я на это не обижаюсь, пусть говорят. А еще пусть попробуют обыграть любую команду ФНЛ. Это только со стороны кажется легко и просто. Практически любой клуб первой лиги может обыграть команду из Премьер-Лиги.

В «Динамо» все отлично! Хорошие ребята, прекрасный коллектив, профессиональный тренерский штаб, руководители. У меня для всех только похвальные слова. Игра у нас идет, это общая заслуга. Игроки дружные, отсюда и результат», – заявил Панченко.

В текущем сезоне нападающий провел в ФНЛ 12 матчей, в которых забил 11 голов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Динамо Панченко Кирилл
Комментарии (21)
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Joko21
1474100171
Уровень ФНЛ Панченко перерос однозначно, а вот в ПЛ... Хотя, на мой взгляд, ему нужна просто практика в одном из клубов ПЛ. Постоянная, а это в какой нибудь, условно, Томи или Арсенале, возможно в Оренбурге
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семечкин
1474100189
тогда бы Кубок постоянно был прописан в ФНЛ и в РФПЛ выходили бы по четыре команды...... в старом Ералаше был такой прикол: мальчик очень много и круто наврал своим друзьям, остановился и думает: ВОТ СОВРАЛ, ТАК СОВРАЛ...НЕУЖЕЛИ ПОВЕРЯТ? Это Панченко от обиды соврал,но думаю, что Слуцкий сам ещё не раз пожалеет...
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Legioner-05
1474100492
Неееее,Спартак в этом сезоне не под силу будет))
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каа
1474102292
Может быть... но не потому, что ФНЛ силен... а потому что РФПЛ сдал в последние годы... причем очень прилично сдал.. К большому сожалению...(((
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World_football
1474103036
Чо спартак,скоро и у него начнется черная полоса,кризис,как и у других
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ЖОРРО
1474103749
Сам себя успокаивает))
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Serjoga
1474107425
Еще один ЭКСПЕРТ появился! Высоко "парит"! Скоро "упадет"!
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himik2-62
1474107430
тебя с Берёзы что ли уронили?
Ответить
gunstilzit
1474107974
В «Динамо» все отлично! Так на пару сезонов останьтесь в ФНЛ.
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nik55
1474108655
че несет-- в голову наверное мячом попало
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