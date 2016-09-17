Панченко: «Практически любой клуб ФНЛ может обыграть команду РФПЛ»

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко отметил, что не собирается обращать внимание на критику в свой адрес. В частности, ранее ряд специалистов называли ФНЛ уровнем футболиста.

«Я на это не обижаюсь, пусть говорят. А еще пусть попробуют обыграть любую команду ФНЛ. Это только со стороны кажется легко и просто. Практически любой клуб первой лиги может обыграть команду из Премьер-Лиги.

В «Динамо» все отлично! Хорошие ребята, прекрасный коллектив, профессиональный тренерский штаб, руководители. У меня для всех только похвальные слова. Игра у нас идет, это общая заслуга. Игроки дружные, отсюда и результат», – заявил Панченко.

В текущем сезоне нападающий провел в ФНЛ 12 матчей, в которых забил 11 голов.