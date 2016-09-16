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    Президент «Оренбурга»: «Мы, наверное, играли лучше «Спартака», но не повезло»

    Президент «Оренбурга» Василий Столыпин остался разочарован итоговым результатом матча 7-го тура против «Спартака» (1:3).

    «По самоотдаче вопросов нет. Нам не повезло, это все прекрасно видели. Моменты были. Мы создали столько, сколько не было ни в одной игре. Прогресс налицо. Понятно, что «Спартак» – это мастеровитая команда, где собраны индивидуально сильные футболисты, есть звезды. Но «Оренбург» в этом матче, наверное, играл лучше «Спартака». Не повезло нам, но счет на табло. Надо поздравить «Спартак» и двигаться дальше.

    С болельщиками все было нормально. Мы организовали раздачу каши болельщикам гостей. Болельщики «Спартака» нормально себя повели, вопросов нет, все достойно и адекватно», – сказал Столыпин.

    Источник: Р-Спорт

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    16.09.2016 21:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8018

      nik55 17 сентября 2016, 09:56

      наверно---это точно

      0
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 17 сентября 2016, 07:07

      Фортуна штука хитрая!

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 17 сентября 2016, 07:05

      мечты, мечты...

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 17 сентября 2016, 00:51

      Удача тоже часть успеха! Спартаку давно уже не везло! Так что вперёд кросно-белые!!!

      0
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      Рейтинг: +580

      RusPlan > семенчик 17 сентября 2016, 01:21

      Везет сильнейшим

      1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 16 сентября 2016, 21:55

      Именно поэтому следующий сезон ФНЛ ждёт тебя! Ты там хоть матч смотрел???

      1
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      Рейтинг: -40

      bombardir70 16 сентября 2016, 21:43

      Играли бы лучше, были бы выше в таблице,играть на пределе надо в каждом матче а не только против Спартака.

      6
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      Рейтинг: +580

      RusPlan > bombardir70 17 сентября 2016, 01:23

      Против других команд шансов было бы больше))

      1
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      Рейтинг: +86

      olesk 16 сентября 2016, 21:40

      Спать надо было лучше!!! А то сны какие-то непонятные у тебя!

      6
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