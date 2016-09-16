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    Президент «Оренбурга»: «Город живет предстоящей игрой со «Спартаком»

    Президент «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал о том, как его команда готовится к домашнему матчу РФПЛ против «Спартака». Напомним, что встреча пройдет сегодня, 16 сентября.

    – Город живет предстоящей игрой, ажиотаж огромный. Все разговоры кругом только о “Спартаке”. У нас уже был исторический матч с ЦСКА, но сейчас интерес даже выше.

    – Новую южную трибуну на стадионе достроить в итоге успели?

    – Да, работали в усиленном режиме, все готово. В матче со “Спартаком” состоится ее дебют.

    – И сколько теперь вмещает арена?

    – 7500. Само собой, будет аншлаг. Вся Северная трибуна отдана болельщикам красно-белых. Они едут не только из Москвы, но и из других регионов.

    – В матче дублеров погас свет...

    – Ничего страшного, все быстро поправили. Никаких проблем не будет.

    – То что москвичи сейчас набрали ход и идут на первом месте – только плюс для атмосферы?

    – Именно так. И тем ценнее будет победа, если мы ее добьемся. Легко гостям точно не будет. Думаем только о трех очках! Уверен, ребята дадут бой.

    – Но “Оренбург” многие уже успели прозвать скучной командой, одни нулевые ничьи. Вас такой образ клуба устраивает?

    – Да, есть проблемы в атаке, но все поправимо. Опять же, мы только делаем первые шаги в элите. Нет, можно, конечно, помчаться вперед забивать. А толку? Вон, “Арсенал” против “Зенита” сыграл... Получил 0:5 при своих зрителях.

    Мы и не скрываем, сейчас нам главное закрепиться. Строго действовать в обороне, искать свой шанс у чужих ворот. Мы пропустили всего три мяча. Меньше только ЦСКА и “Спартак”. У “Зенита” столько же.

    – То есть если со “Спартаком” опять будет 0:0, не расстроитесь?

    – Нет. Но мы красно-белых обыграем. Мне даже приснилось!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.09.2016 08:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 16 сентября 2016, 12:49

      Оренбург, порвите народников

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 сентября 2016, 11:54

      Удачи Оренбургу! Спартак не сильнее кипрского АЕКа.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 сентября 2016, 11:40

      Все так говорят перед матчем-а после плачут,мол Спартак играл фантастически,не повезло ,мол ребята не настроились.

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