Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ерохин: «Выступление в Молдавии – хороший отрезок в моей карьере»

Ерохин: «Выступление в Молдавии – хороший отрезок в моей карьере»

15 сентября 2016, 18:58

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин рассказал об опыте выступления за молдавский «Шериф», за который он играл с 2008 по 2010 год.

– Сейчас вы игрок сборной России. Но ведь вас, воспитанника московского «Локомотива», в свое время звали и в сборную Молдавии. Почему отказались?

– Там не то чтобы звали. Был момент, когда предложили: «Ты давно играешь здесь. Есть возможность попробовать попасть в сборную Молдавии». Но тогда уже я мог уйти из «Шерифа» и даже не думал о том, что буду играть за другую страну. Это было время, когда нужно было вернуться в чемпионат России, быть на виду и постараться попасть в нашу сборную.

– Как вас вообще занесло в Молдавию?

– Выпустился из школы «Локомотива», и надо было что-то делать дальше. Была возможность продолжить карьеру в каком-то из дублей российских клубов, а тут все-таки настоящий чемпионат, а не молодежное первенство. Согласен, чемпионат Молдавии не самый сильный, но для развития там все есть. Тем более мы играли в групповом этапе Лиги Европы. Я до сих пор считаю, что это был очень хороший отрезок карьеры. Может, там не самые лучшие поля, но было и с кем интересно играть – «Зимбру» или «Дачия», например. Но когда наступил момент оттуда уезжать, я дал согласие на переход в ФК «Краснодар».

– В «Шерифе» при Кучуке вас ставили центрфорвардом, и вы даже становились лучшим бомбардиром. Почему не остались в атаке?

– Там были проблемы с нападающими: кого-то продали, кого-то не успели прикупить на замену, и тренеру пришлось выдумывать нестандартный вариант. Сезон в нападении – неплохой опыт, он сейчас мне может пригодиться. Но комфортнее всего мне играть в центре поля.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Европа Шериф Ростов Ерохин Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
Трогательное заявление Месси о смерти отца
16:23
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
2
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
15:15
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
3
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
14:39
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Все новости
Все новости
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
1
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
2
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
1
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
2
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
9
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
8
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
13
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
4
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
15
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
7
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+