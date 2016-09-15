Самсонов: «После отставки Кононова «Краснодару» подошел бы Бердыев»

Бывший полузащитник «Краснодара» Олег Самсонов выразил мнение, что ушедшего в отставку Олега Кононова на посту главного тренера «быков» могли бы заменить Курбан Бердыев или Юрий Красножан.

«В последних матчах «Краснодар» показывал не очень яркую игру, и результаты оставляли желать лучшего. Перемены клубу все же нужны. Правильно ли поступил Олег Кононов? Покажет только время. Я не работал с Шалимовым и не знаю, насколько он квалифицированный специалист. Предполагаю, что руководство клуба находится в поиске достойной замены Кононову.

На данном этапе «Краснодару» подошел бы Курбан Бердыев, если бы он был свободен. Из наших специалистов — Юрий Красножан», – сказал Самсонов.