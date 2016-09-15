Бывший защитник ЦСКА: «Арбитры допустили явную ошибку в пользу «Байера»

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков остался недоволен судейством в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:2).

– Судейство в первые минуты испортило впечатление от матча, арбитры допустили явную ошибку в пользу немецкой команды.

– Слуцкий оценил работу итальянской бригады высоко.

– Критика никак не повлияла бы на исход матча. Но всем было видно – первый гол был забит из положения «вне игры», при этом был и рикошет от руки.

– Что помогло ЦСКА исправить свое бедственное положение?

– Характер! Команда смогла переломить ход встречи. После того как ЦСКА сравнял счет, шансов у «Байера» уже не было, игра успокоилась.

– Траоре разочаровал?

– Форвард еще только вливается в армейскую игру. Партнеры ищут Траоре впереди, отдают ему передачи. Дзагоев, Головин и Еременко из глубины здорово подключались.

– Еременко был лучшим?

– Он провел хороший матч, он один из самых стабильных игроков ЦСКА. Отмечу и Вернблума, выполнившего огромный объем работы.

– Ничья на старте турнира – хороший результат?

– Да, ЦСКА может занести его в актив.