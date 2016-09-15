Бывший защитник ЦСКА: «Арбитры допустили явную ошибку в пользу «Байера»

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков остался недоволен судейством в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:2).
– Судейство в первые минуты испортило впечатление от матча, арбитры допустили явную ошибку в пользу немецкой команды.
– Слуцкий оценил работу итальянской бригады высоко.
– Критика никак не повлияла бы на исход матча. Но всем было видно – первый гол был забит из положения «вне игры», при этом был и рикошет от руки.
– Что помогло ЦСКА исправить свое бедственное положение?
– Характер! Команда смогла переломить ход встречи. После того как ЦСКА сравнял счет, шансов у «Байера» уже не было, игра успокоилась.
– Траоре разочаровал?
– Форвард еще только вливается в армейскую игру. Партнеры ищут Траоре впереди, отдают ему передачи. Дзагоев, Головин и Еременко из глубины здорово подключались.
– Еременко был лучшим?
– Он провел хороший матч, он один из самых стабильных игроков ЦСКА. Отмечу и Вернблума, выполнившего огромный объем работы.
– Ничья на старте турнира – хороший результат?
– Да, ЦСКА может занести его в актив.