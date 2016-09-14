Главный тренер «Кубани» Петреску дисквалифицирован на три матча

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что тренер «Кубани» Дан Петреску дисквалифицирован на три матча за оскорбительное поведение в матче против «Сокола» (0:0).

«Мы рассмотрели оскорбительное поведение главного тренера «Кубани» Дана Петреску и его помощника Валериу Бордиану в отношении официальных лиц матча с «Соколом» – судей. В результате разбирательства установлено, что на 83-й минуте Петреску вышел на после, а после матча нецензурно оскорблял в подтрибунном помещении всех судей. Его помощник Бордиану был удален на 90 минуте за толчок первого помощника судьи

Решение КДК таково: за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча Петреску дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 30 тысяч рублей. За умышленный толчок официального лица Бордиану дисквалифицирован на шесть матчей и оштрафован на 20 тысяч рублей», – заявил Григорьянц.