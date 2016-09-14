Ласина Траоре: «Надеюсь на положительный результат и хочу забить «Байеру»

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера». Футболист заявил, что рад был забить на «Арене ЦСКА», а теперь планирует забить в ворота немецкой команды.

«В ЦСКА отличные игроки. Очень сильные. Я бы даже сказал, масштабные. Во всех линиях. Поначалу у меня не все получалось – вливался в коллектив, искал взаимопонимание с партнерами. Забить первый мяч на новой арене – это здорово. Надеюсь, эти голы помогут мне в психологическом плане. Хотелось бы верить, что забью и сегодня. Надеюсь, на позитивный результат. У нас отличная команда, и мы верим в себя», – сказал Траоре.

Напомним, что матч начнется в 21:45 по московскому времени.