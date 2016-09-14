Агент Дзагоева: «Четыре европейских скаута будут сегодня просматривать Алана»

Агент полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева Антон Астафьев заявил, что за его клиентом на матче группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Байером» будут следить скауты ряда европейских клубов.

«Алан снова выходит на пик своей формы после травмы. Он вернулся еще сильнее. Практически каждую неделю мы общаемся с различными клубами Англии, Германии, Италии, Испании. Скауты разных клубов присутствуют практически на каждой игре Алана, будь то чемпионат России или игры за национальную сборную, чтобы к зимнему трансферному окну у них уже был полный отчет по нему и клубы готовы были сделать предложение. В частности, сегодня же скауты «Шальке», дортмундской «Боруссии» , «Вильярреала» и «Эвертона» будут наблюдать за его игрой в Леверкузене», – заявил Астафьев.