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  • Агент Дзагоева: «Четыре европейских скаута будут сегодня просматривать Алана»

Агент Дзагоева: «Четыре европейских скаута будут сегодня просматривать Алана»

14 сентября 2016, 16:11
34

Агент полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева Антон Астафьев заявил, что за его клиентом на матче группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Байером» будут следить скауты ряда европейских клубов.

«Алан снова выходит на пик своей формы после травмы. Он вернулся еще сильнее. Практически каждую неделю мы общаемся с различными клубами Англии, Германии, Италии, Испании. Скауты разных клубов присутствуют практически на каждой игре Алана, будь то чемпионат России или игры за национальную сборную, чтобы к зимнему трансферному окну у них уже был полный отчет по нему и клубы готовы были сделать предложение. В частности, сегодня же скауты «Шальке», дортмундской «Боруссии» , «Вильярреала» и «Эвертона» будут наблюдать за его игрой в Леверкузене», – заявил Астафьев.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Байер Вильярреал Эвертон Шальке-04 Боруссия Д Дзагоев Алан
Комментарии (34)
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nik55
1473859304
и что цска его продаст?
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ajoq
1473859746
Это Гинер все купил
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firs04
1473860443
Если уходить, то больше ему подойдет Германия.
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Legioner-05
1473860551
Они ,что после каждого просмотра разочаровываются,чего до сих пор не купили или не арендовали не пойму
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Romantic2010
1473860592
Я обеими руками за то,чтобы купили,за то,чтобы уехал в европу. Там развитие,там поля,там делаешь себе имя,там конкуренция для роста.Да и для нас,простых болел приятно смотреть европейский чемпионат в котором играет наш игрок!!!
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Фан666
1473862057
Конечно уезжать ему надо, просто необходимо, если он хочет попробовать стать хорошим игроком. Но вот думаю наврядли его отпустят. Вернее Гинер скажет, Алан конечно мы продадим тебя, но ты пойми, ты же суперигрок и мы хотим за тебя суперденьги, там миллионов 30-40 не меньше. А за 40 лямов никакой Шальке Дзагоева не потянет.
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MEHROJ ЗЕНИТ
1473862388
Ну довай удиви скаутов
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Тraumtanzеr
1473865789
Вали, даже думать нечего, пока как и во многих других в тебе футбол не убили до конца в нашем чемпионате.
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gera123
1473865980
ну для скамейки там пойдет. красная цена 15. а так поди цену набивает перед новым контрактом с цска
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Aztec58
1473871153
Гинер надеется кому-то впарить товарец с душком?
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