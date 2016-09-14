Глушаков: «Стоит на секунду расслабиться, как сразу получишь по ушам»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков не торопится говорить чемпионских амбициях своей команды всего лишь после шести туров российского чемпионата. Полузащитник отметил, что нельзя делить матчи на тяжелые и проходные.

– Первое место – это хорошо, оно дает настроение, дополнительные эмоции. Но в таблицу никто не смотрит – понимаем, что чемпионат только начался и вся борьба впереди. Мы не слушаем все эти дифирамбы: победили – хорошо, порадовались денек, а дальше – забыли, готовимся к следующей игре. Нужно спокойно идти по дистанции. Стоит на секунду расслабиться, как сразу получишь по ушам.

– «Спартак», по мнению главного тренера, способен бороться за чемпионство. Каррера вам это тоже внушает?

– Мы всегда хотим выступать успешно. Тренер правильно говорит, но шапкозакидательских настроений в команде нет. Заглянем в таблицу после 30-го тура в мае и посмотрим, где окажемся.

– В октябре «Спартаку» встречаться с «Зенитом» и «Уралом» в гостях, с «Ростовом» и ЦСКА – дома. Ключевой отрезок, показательный?

– Мы уже сыграли с «Локомотивом», «Краснодаром», «Рубином», и добились хороших результатов против серьезных соперников. Что касается будущего, то для начала предстоят встречи с «Оренбургом» и «Уфой». Не понимаю, почему кто-то считает, что мы уже автоматически записали себе шесть очков в них. Нас ждут тяжелые матчи, с такими командами просто не бывает никогда. В Оренбурге никому легко еще не было, тот же ЦСКА вырвал победу в заключительные минуты. Проходных игр в чемпионате нет, в каждом туре много борьбы. На это и настраиваемся.