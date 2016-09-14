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  • Глушаков: «Стоит на секунду расслабиться, как сразу получишь по ушам»

Глушаков: «Стоит на секунду расслабиться, как сразу получишь по ушам»

14 сентября 2016, 08:06
2

Капитан «Спартака» Денис Глушаков не торопится говорить чемпионских амбициях своей команды всего лишь после шести туров российского чемпионата. Полузащитник отметил, что нельзя делить матчи на тяжелые и проходные.

– Первое место – это хорошо, оно дает настроение, дополнительные эмоции. Но в таблицу никто не смотрит – понимаем, что чемпионат только начался и вся борьба впереди. Мы не слушаем все эти дифирамбы: победили – хорошо, порадовались денек, а дальше – забыли, готовимся к следующей игре. Нужно спокойно идти по дистанции. Стоит на секунду расслабиться, как сразу получишь по ушам.

– «Спартак», по мнению главного тренера, способен бороться за чемпионство. Каррера вам это тоже внушает?

– Мы всегда хотим выступать успешно. Тренер правильно говорит, но шапкозакидательских настроений в команде нет. Заглянем в таблицу после 30-го тура в мае и посмотрим, где окажемся.

– В октябре «Спартаку» встречаться с «Зенитом» и «Уралом» в гостях, с «Ростовом» и ЦСКА – дома. Ключевой отрезок, показательный?

– Мы уже сыграли с «Локомотивом», «Краснодаром», «Рубином», и добились хороших результатов против серьезных соперников. Что касается будущего, то для начала предстоят встречи с «Оренбургом» и «Уфой». Не понимаю, почему кто-то считает, что мы уже автоматически записали себе шесть очков в них. Нас ждут тяжелые матчи, с такими командами просто не бывает никогда. В Оренбурге никому легко еще не было, тот же ЦСКА вырвал победу в заключительные минуты. Проходных игр в чемпионате нет, в каждом туре много борьбы. На это и настраиваемся.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (2)
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Фан666
1473834200
Правильно! Что-то Спартак уже в чемпионы стали записывать. Посмотрим туру к 20 что да как будет
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МЯСО87
1473835653
Главное булки не расслабляйте!!! Оренбург надо обыгрывать в первом тайме, не транжирить моменты направо и налево! Вперед Спартак!!!
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