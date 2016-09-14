Симеоне: «Коллектив «Атлетико» воодушевляет меня»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признался, что остался доволен минимально победой своего коллектива в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ.

«Мы хорошо начали эту игру. Знали, что соперник будет играть по схеме 5-4-1. У меня остались положительные впечатления от игры.

Могу сказать, что я сейчас именно там, где и хочу быть. Люблю «Атлетико», этот коллектив воодушевляет меня. Наши болельщики не перестают верить в команду, постоянно поддерживают всех нас», – сказал Симеоне.

Матч ПСВ – «Атлетико» закончился со счетом 0:1. Единственный гол в этой встрече на счету Сауля.