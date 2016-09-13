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  • Дзагоев: «Плакать и жаловаться на отсутствие Мусы уже не стоит»

Дзагоев: «Плакать и жаловаться на отсутствие Мусы уже не стоит»

13 сентября 2016, 20:30
2

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» заявил, что после ухода Мусы игра армейцев не претерпела больших изменений.

«Мусы у нас давно нет. Ласине Траоре тяжело играть, как Ахмед, чтобы мы бросали ему мяч вперед, а он убегал. Это не его конек. У нас поменялась игра. Больше стало навесов, больше игры в недодачу.

Но я не хочу сказать, что наш футбол изменился кардинально. Да, Муса хорошо бежал, зато Ласс хорошо придерживает мяч. Мы перестроились. Плакать и жаловаться на отсутствие Мусы уже не стоит», – сказал Дзагоев.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Байер Дзагоев Алан Траоре Ласина Муса Ахмед
Комментарии (2)
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Фан666
1473788612
Ну да. Правильно. Нужно играть с теми кто есть и пытаться играть максимально эффективно. В России получается пока, а вот как с Байером получится, зщавтра и посмотрим.
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ivanthebest
1473795999
Вся игра с Мусой была, бей беги, подначь судью... Ни тактики особой, ни комбинаций, ровным счётом ничего... Скажите что я не прав? Адекватные болелы коней...
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