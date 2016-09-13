Дзагоев: «Плакать и жаловаться на отсутствие Мусы уже не стоит»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» заявил, что после ухода Мусы игра армейцев не претерпела больших изменений.

«Мусы у нас давно нет. Ласине Траоре тяжело играть, как Ахмед, чтобы мы бросали ему мяч вперед, а он убегал. Это не его конек. У нас поменялась игра. Больше стало навесов, больше игры в недодачу.

Но я не хочу сказать, что наш футбол изменился кардинально. Да, Муса хорошо бежал, зато Ласс хорошо придерживает мяч. Мы перестроились. Плакать и жаловаться на отсутствие Мусы уже не стоит», – сказал Дзагоев.