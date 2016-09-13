Генеральный директор «Кубани» опроверг информацию о бойкоте тренировок

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка опроверг информацию о том, что футболисты команды бойкотируют тренировки из-за задолженностей по зарплате. Ранее в ряде СМИ появилась информация, согласно которой футболисты краснодарского клуба не тренировались в понедельник по причине шестимесячной задержки зарплаты.

«Эта информация не соответствует действительности. Команда сегодня проводит тренировку, вчера игроки также тренировались. Есть небольшие долги, мы работаем над их погашением», – заявил Крапивка.

После 12 туров Футбольной национальной лиги «Кубань» занимает 14 строчку в турнирной таблице.