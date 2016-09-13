Траоре: «У ЦСКА есть шансы в Лиге чемпионов. Уверен, мы отыграем достойно»

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре оценил шансы команды в предстоящем матче с «Байером» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Нас ждет очень серьезное испытание. «Байер» в последние годы регулярно выступает в Лиге чемпионов, это одна из ведущих команд Германии. Очень сильный противник, особенно на своем поле. Если на встречу с ним выйти недостаточно сконцентрированным, наверняка проиграешь. Но я считаю, что все зависит от нас. Надеюсь, удача будет на стороне ЦСКА.

Легко ли переключиться на матч еврокубка после РФПЛ? Проблем не возникнет. Мы прекрасно представляем, что Лига чемпионов – совсем другой уровень. Он гораздо выше, чем в российском чемпионате. Другие скорости, другие футболисты, другой уровень ответственности. Цена ошибки намного выше. Вот почему я сказал вам о том, как важна высочайшая концентрация.

В нашей группе Лиги чемпионов сильный состав участников. Но ЦСКА есть шансы. Уровень наших футболистов высок, многие обладают большим опытом участия в важных матчах. Уверен, ЦСКА отыграет достойно.

Что касается моей программы минимум по количеству забитых мячей в нынешнем сезоне, то конкретных цифр назвать не могу. Просто не думаю об этом, поскольку главное – хорошо работать на команду. Важнее всего, чтобы ЦСКА добивался результата», – заявил Траоре.