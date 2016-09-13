Сергей Ребров: «В матче с «Наполи» хотим показать футбол, который понравится зрителям»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи».

«Думаю, сейчас это совсем другая команда (по сравнению с той, что играла против «Днепра» в полуфинале Лиги Европы сезона-2014/15). Сейчас «Наполи» больше контролирует мяч, атакует острее и мощнее.

Нам нужно найти баланс между атакой и обороной. Мы играем дома и должны показать свой футбол, который понравится зрителям. Мы не можем только защищаться, как во втором тайме матча против «Шахтера». Это не удовлетворило ни меня, ни ребят. Мы откровенно поговорили и, надеюсь, поняли друг друга. Мы знаем свои проблемы и будем пытаться их исправить.

«Наполи» потерял одного классного игрока, но приобрел шестерых – это очень серьезное усиление. Но мы готовы играть против такой команды. Надеюсь, что стадион поможет ребятам, поддержит их, а не будет создавать давление. Лига чемпионов – это не только ответственность и напряжение, но и желание показать хороший футбол. А в том, что моя команда умеет хорошо играть в футбол, я не сомневаюсь», – сказал Ребров.