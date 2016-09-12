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  • Данильянц: «Сыграть с «Баварией» – вызов для «Ростова», ведь это одна из лучших команд мира»

Данильянц: «Сыграть с «Баварией» – вызов для «Ростова», ведь это одна из лучших команд мира»

12 сентября 2016, 20:19
8

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией». Напомним, что встреча состоится 13 сентября в Мюнхене.

– Слуцкий три года назад на пресс-конференции в этом зале назвал «Баварию» космосом. Согласны ли вы с такой оценкой?

– «Бавария» – одна из лучших команд в мире. В земных категориях – одна из наиболее стабильных команд, показывающая на протяжении многих лет высококлассный футбол. Это команда хороших исполнителей, которые сильны и сами по себе, и хорошо дополняют друг друга.

– Не опасаетесь ли вы мандража у своей команды?

– Это серьезный вызов для нас. К тому, что видим на этом стадионе сейчас, добавятся живые люди на трибунах. То, что мы часто видели по телевизору в трансляциях из Мюнхена – завтра это можно будет пережить. Готовимся, чтобы по-спортивному переварили эти нагрузки и выдержали это испытание.

– Как вам удалось за год подняться из стыковых матчей в Лигу чемпионов?

– Одна из стратегий, которую принес Бердыев, – каждый матч считать последним. Так мы выбрались из болота полтора года назад. Так и в следующем сезоне – рассматривали отдельно каждый матч, сражались за каждый эпизод и каждый мяч. И этого хватило, чтобы высоко подняться.

– Вы будете уповать только на оборону или постараетесь навязать атакующую игру?

– Успех – в гармонии одного и другого. Игра все покажет. Мы приехали не статистами. Знаем, что это серьезное испытание, но хотим, чтобы эта игра была праздником для ребят и для болельщиков, которых будет много завтра на стадионе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Бавария Ростов Данильянц Иван
Комментарии (8)
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barca9651
1473701231
интересно будет посмотреть ничейку бы хотя бы вывезли наши
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a-rakhmatov
1473701286
Слуцкий даже команду Байер боится, а для Ростова космическая Бавария не страшна, все команда настроена позитивно и это главный залог успеха. Удачи нашей команде!!!
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Коняга со стажем
1473703657
Упруться рогом но, только дома.
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sdg34dc
1473703873
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://goo.gl/0aOFon
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himik2-62
1473705095
не ссыте
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Дон Посей
1473722990
РСМ, не так страшна Бавария,как её малюют! По любому - страна с вами. Удачи! С ув.
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89388900185
1473773203
одна из трех
Ответить
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