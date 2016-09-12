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    Ловчев: «Половину игроков «Арсенала» надо гнать из футбола»

    Известный российский специалист Евгений Ловчев выступил с резкой критикой в адрес футболистов тульского «Арсенала», которые уступили на своем поле «Зениту».

    «Сергей Павлов извиняется за то, что показала его команда. И правда – играют на своем поле. Так вы костьми лягте, но что-то покажите, не 0:5 же получать! Собрался полный стадион, пришли люди этого города, которые по сути кормят клуб, дают возможность получать игрокам зарплату. А они позорят город и команду. Половину надо гнать не из Тулы, а из футбола вообще. Но разве так будет? Переберутся потом в Томск или Уфу – и там станут такие же матчи катать.

    «Зенит», понятно, был сильнее. Если игра у Питера пошла, они соперника добивают, не церемонятся. Но у меня нет уверенности, что следующую игру «Зенит» сможет провести так же. Все потому что нет запаса прочности у команды», – сказал Ловчев.

    Напомним, матч 6-го тура российской Премьер-лиги «Арсенал» – «Зенит» закончился с счетом 0:5.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.09.2016 11:57
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 сентября 2016, 23:57

      Ловчев что ты требуешь от клуба ПФЛ ? Чтобы он играл на уровне ЛЧ ???
      Скажи прямо - ребята, я лоханулся и поставил много денег на Арсенал (ну к примеру на то что он проиграет не больше чем в пару мячей).

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 12 сентября 2016, 16:17

      Что равняет Арсенал с Зенитом ?! Что Арсенал,Уфа ,Томск специально набирают некачественных игроков ?Просто не у всех такие бюджеты ,как у Зенита !По трансферной стоимости ,один Лодыгин стоит примерно столько же ,как весь Арсенал! Я уже не говорю про Витцепя и др,клубы на само Надо клубы на самоокупаемость посадить ,вот тогда клубы подравняются .А сейчас у нас в футболе ,как и в обществе-кучка аллигархов ,против всех остальных !

      3
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 12 сентября 2016, 14:47

      Ловчев старый кретин. Сам чего добился? Тупое чмо кроме как ЛФК ничего не тренировало, зато обсуждает всех... Чего сам то добился? Даже Бердыев, выиграв 2 раза РФПЛ и Барсу обычграл - такое себе не позволяет. А старый маразматик, старый петух орет и гнобит всех. Чморота старая.

      -1
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      Рейтинг: +76

      takca > Алексей1988 12 сентября 2016, 15:57

      Ловчев завоевывал практически все призы которые может получить защитник в России а ты щенок не знаешь даже значение слов которыми пытаешься оскорблять заслуженного человека. Гопота нищяя.

      2
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > takca 14 сентября 2016, 02:01

      как тренер чего он добился? Это ты щеняра тупая.

      0
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      Рейтинг: +3414

      AZ 12 сентября 2016, 14:17

      Ловчева надо гнать от журналистов, уже задрал... Вечно критикует всех как директор двоечника.... Пусть идет домой!

      3
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      Рейтинг: +11234

      alp 12 сентября 2016, 13:56

      а что мог сделать Арсенал в этой игре? это ж не спартак какой-нибудь, это Зенит - гранд отчественного футбола. Ловчев опять облажался, "эксперт" блин

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 сентября 2016, 13:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вот тварюга и те кто это печатает тоже пендосы совсем мозгов нет,этого ловца блох гнать на 101 км в Магадан пусть там свинарник свой разводит

      -5
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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 сентября 2016, 13:21

      "Лавры" Бубнова Ловчеву покоя не дают. Ещё бы чуточку помянул про тактико-технические действия и, я бы авторов попутал.

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      Рейтинг: +8018

      nik55 12 сентября 2016, 13:16

      играли безвольно все пустили на самотек

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 сентября 2016, 13:12

      Обидел Тулу, Томск, Уфу...
      Фу, Женя, фу.
      Таких конечно разогнать,
      А будет кто в футбол играть?
      По всей стране болеют люди.
      И что мы про футбол забудем?
      Где ж Халков, Промесов набраться?
      Не надо, Женя, выражаться.

      5
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Бидон Помоев 12 сентября 2016, 18:56

      Ты из своего бидона не можешь вылить пару слов,
      Куда тебе уж до стихов.
      С тебя текут одни помои,
      Такие все как ты - изгои.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 12:42

      Не гнать Женя, а тренировать и выращивать достойных футболистов)))

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