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    «Терек» и «Крылья Советов» будут наказаны КДК за отказ от флэш-интервью

    Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке ближайшего заседания по итогам 6-го тура российской Премьер-Лиги.

    «В матче «Спартак»«Локомотив» болельщики обеих команд использовали пиротехнику и скандировали ненормативную лексику. В матче «Арсенал»«Зенит» болельщики обоих клубов также использовали пиротехнику, а фанаты «Арсенала» скандировали ненормативную лексику.

    Будет рассматриваться случай в перерыве матча ЦСКА«Терек»: игроки «Терека» не вышли на флэш-интервью. Такое же нарушение произошло в матче «Ростов»«Крылья Советов», один из игроков самарского клуба не вышел на флэш-интервью, как положено по регламенту», – сказал Григорьянц.

    Стоит отметить, что ближайшее заседание комитета пройдет в среду, 14 сентября, в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.09.2016 11:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 12 сентября 2016, 18:32

      Маразм эти флэш-интервью! Опять же всё из за денег!

      0
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      Рейтинг: +73

      MonTee 12 сентября 2016, 14:51

      а я вот хочу, чтобы Григорьянц в перерыве каждого матча тоже интервью давал. Или штраф ему

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 сентября 2016, 14:27

      Если тренер хочет дать максимум информации в перерыве, о каком интервью речь? Все интервью после матча. Что за дауны это придумывают...

      2
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      Рейтинг: +141

      вавос 12 сентября 2016, 13:30

      Бред про это флеш интервью,почему это в обязательном порядке?Разве это не должно быть свободно?Мда...

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин 12 сентября 2016, 11:55

      разным там КДК видимо не хватает файеров, баннеров, матюков, киданий кресел через сетки.....
      им нужны "базарные бабы", которые не идут слушать тренера в перерыве, а стоят и пиздят всякую хуйню в тоннелях под трибунами или лепят ту же хуйню, пробегая и не слыша вопроса.....
      это Григорьянц таким образом земляку Шнобелю пытается подкинуть материал, чтоб они там в студии сидели пол-ночи и обсуждали, что сказал футболист, не успев отдышаться и включить мозг....
      ПЕДЕРАСТЫ!!!!!!

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