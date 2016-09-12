Фанаты «Сьона» признали Митрюшкина лучшим игроком тура

Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин был признан болельщиками команды лучшим игроком матча с «Туном». За его кандидатуру проголосовало 50% фанатов.

Стоит отметить, что в этой встрече Митрюшкин отразил пять ударов в створ ворот, что позволило ему отыграть первый «сухой» матч в чемпионате. Всего в текущем розыгрыше Суперлиги Антон провел 7 матчей, пропустив 13 голов, а «Сьон» занимает 7-е место в турнирной таблице с 9 очками.