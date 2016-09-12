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Фанаты «Сьона» признали Митрюшкина лучшим игроком тура

12 сентября 2016, 11:03
17

Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин был признан болельщиками команды лучшим игроком матча с «Туном». За его кандидатуру проголосовало 50% фанатов.

Стоит отметить, что в этой встрече Митрюшкин отразил пять ударов в створ ворот, что позволило ему отыграть первый «сухой» матч в чемпионате. Всего в текущем розыгрыше Суперлиги Антон провел 7 матчей, пропустив 13 голов, а «Сьон» занимает 7-е место в турнирной таблице с 9 очками.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Сьон»
Швейцария. Суперлига Швейцария Сьон Митрюшкин Антон
Комментарии (17)
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овертайм
1473667639
как сыграли то?)
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seawave
1473667752
Респект!
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bolela_16
1473668090
Так держать!
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Salamоn
1473668252
Перспективный пацан. Спартак как всегда пр0ебал хорошего футболера. Думаю уж получше будет Реброва,а то смотришь аж сердце кровью заливается ,когда этот стоит,сколько мячей привозил баклан.
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KalterJax
1473668768
Молодец, так держать) глядишь и более серьёзный клуб на него обратит внимание)
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SandersMax
1473669769
норм кипер. Спартак зря отдал его
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АртурZaСМ
1473669867
7 матчей 13 голов... статистика таксе...
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ivanthebest
1473674643
В конце сезона нужно его Спартаку обратно выкупать, т.к. сейчас конечно ни Ребров, ни Песьяков не выглядят образцом уверенности, несмотря на 1 пропущенный мяч. Благо хоть такое право закреплено. Лучше уж дать Митрюхе возможность себя проявить и вырасти в отличного игрока, чем надеется на уже стареющих киперов, при всём к ним уважении.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1473683033
ПУСТЬ ПОИГРАЕТ ЗА БУГРОМ....ПАРЕНЬ МОЛОДОЙ НУЖНО УВЕРЕННОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ НАБРАТЬСЯ
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АлёшкА91
1473686899
Молодец
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