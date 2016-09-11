Лам: «Игра с «Ростовом» в ЛЧ? Никто в «Баварии» не знает этого соперника»

Капитан «Баварии» Филипп Лам поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ростовом».

«Никто из нас не знает соперника, с которым нам предстоит сыграть. Однако будет очень важно подготовиться к этой встрече и взять три очка. Мы не думаем о том, что у нас все будет получаться только потому, что «Бавария» хорошо играла в прошлых сезонах. Мы должны продолжать совершенствоваться», – отметил Лам.

Напомним, что встреча между «Баварией» и «Ростовом» пройдет в Мюнхене 13 сентября.