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  • Лам: «Игра с «Ростовом» в ЛЧ? Никто в «Баварии» не знает этого соперника»

Лам: «Игра с «Ростовом» в ЛЧ? Никто в «Баварии» не знает этого соперника»

11 сентября 2016, 21:30
29

Капитан «Баварии» Филипп Лам поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ростовом».

«Никто из нас не знает соперника, с которым нам предстоит сыграть. Однако будет очень важно подготовиться к этой встрече и взять три очка. Мы не думаем о том, что у нас все будет получаться только потому, что «Бавария» хорошо играла в прошлых сезонах. Мы должны продолжать совершенствоваться», – отметил Лам.

Напомним, что встреча между «Баварией» и «Ростовом» пройдет в Мюнхене 13 сентября.

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Ростов Бавария Лам Филипп
Комментарии (29)
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Romantic2010
1473619041
Вам стоит тогда пересмотреть обязательно матч Барселона-Рубин. ...
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Бриг
1473620611
Это хорошо, что не знают. В прошлом году и у нас не знали.
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GoldPlayFIFARus9
1473621310
Когда Ростовская машина проедится по Баварии,тогда узнают
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MEHROJ ЗЕНИТ
1473622291
Скора узнаешь
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Георгий 07 01 93 рус
1473622761
4-0или 5-0 ))) ну может 3-0 )))а так верю в Ростов!!!Земляки епти!!!
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ivanthebest
1473623101
Самое главное Ростову опыта поднабраться и пытаться играть в свой футбол, т.к. не в матчах с баваркой ростову нужно брать свои очки. То что они скорее всего устроятся на разгром, это 50 на 50, но пожелаю им удачи, самое главное это цепляться с атлетико и псв.
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compka
1473630720
пожелаем Ростову собранности и дисциплинированности в игре
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compka
1473630875
главное чтобы Бердыев был на бровке и давал указания
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Леонид К..
1473650289
Конечно, игра с"КС" - не "Бавария" - но надежды у "Ростова" имеются. Главное, что "Зениту" не досталось команда такого уровня, а то бы точно бледный вид имели. "Ростову" - удачи!
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a-rakhmatov
1473652811
Тем лучше, что не знают......Барселона тоже не знала Рубин и продула казанцам на своем стадионе)))
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