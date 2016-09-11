Луческу: «Очень жаль, что в начальной части чемпионата у нас не было Жулиано»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал комментарий после матча 6-го тура российской Премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (5:0). Наставник отметил, что игра питерского клуба была хорошей, но не идеальной.

«Мы были очень внимательны, контролировали игру, создавали моменты и их реализовывали. Не могу назвать матч идеальным, но могу сказать, что это была хорошая игра в исполнении «Зенита». Если вспомнить начало чемпионата, жалею, что не было в составе Жулиано, он сделал многое. Мы запоздали с его трансфером. Все мои игроки должны соблюдать мои требования и тогда не будет проблем. Тогда игроки будут выходить на замену и забивать, как это случилось сегодня. Очень важно иметь группу в 20 человек, которые знают, что делать на футбольном поле и тогда я смогу варьировать состав», – заявил специалист в интервью каналу «Наш футбол».