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  • Олег Иванов: «ЦСКА хорошо поработал в паузу на матчи сборных и «оторвался» на «Тереке»

Олег Иванов: «ЦСКА хорошо поработал в паузу на матчи сборных и «оторвался» на «Тереке»

11 сентября 2016, 16:03
1

Полузащитник «Терека» Олег Иванов поделился мнением о причинах поражения грозненского клуба в матче 6-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:3).

– Наверное, в паузе, которая была в чемпионате, армейцы хорошо поработали и как раз на нас «оторвались».

– А «Тереку» пауза в чемпионате, выходит, на пользу не пошла?

– Я бы так не сказал. Мы работали, готовились в привычном режиме. Сейчас необходимо проанализировать, в чем были наши ошибки.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Иванов Олег
Комментарии (1)
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gor77
1473605112
Вот полное интервью Олега Иванова.

— Олег, поделитесь впечатлениями от нового стадиона ЦСКА.
— Приятно, что в России появляются такие арены. Теперь, думаю, болельщиков на матчах ЦСКА будет собираться намного больше — все-таки сюда и добираться удобнее, чем в Химки. Плюс сам по себе стадион отлично приспособлен для футбольного зрелища.
— А с точки зрения футболиста что вам понравилось, а что нет на новой арене?
— Все отлично — раздевалки, поле. Все, кроме результата.
— В чем главная причина, что результат оказался отрицательным? Только ли в повышенной мотивации соперника?
— Думаю, что ЦСКА продавил нас за счет класса.
— Форвард армейцев Ласина Траоре никак не мог забить в российском чемпионате, а в ваши ворота сразу соорудил дубль. Как так получилось?
— Траоре и раньше здорово играл в нашем чемпионате. Понятно, что где-то ему не хватало игровой практики, нападающий находился не в идеальных кондициях. Наверное, в паузе, которая была в чемпионате, армейцы хорошо поработали и как раз на нас «оторвались».
— А «Тереку» пауза в чемпионате, выходит, на пользу не пошла?
— Я бы так не сказал. Мы работали, готовились в привычном режиме. Сейчас необходимо проанализировать, в чем были наши ошибки.
— Длительное отсутствие главного тренера Рашида Рахимова как-то сказалось на вашей команде?
— Сегодня он уже был с нами. А вообще, конечно, когда главного тренера нет с командой, на длительной дистанции чемпионата это сказывается.
«Спорт день за днем» Москва
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