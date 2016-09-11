Олег Иванов: «ЦСКА хорошо поработал в паузу на матчи сборных и «оторвался» на «Тереке»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов поделился мнением о причинах поражения грозненского клуба в матче 6-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:3).

– Наверное, в паузе, которая была в чемпионате, армейцы хорошо поработали и как раз на нас «оторвались».

– А «Тереку» пауза в чемпионате, выходит, на пользу не пошла?

– Я бы так не сказал. Мы работали, готовились в привычном режиме. Сейчас необходимо проанализировать, в чем были наши ошибки.