Дембеле: «Селтик» может шокировать «Барселону» и добиться положительного результата»

Нападающий «Селтика» Мусса Дембеле в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» выразил мнение, что шотландский клуб может преподнести в данной встрече сюрприз и добиться положительного результата.

«Мы способны шокировать «Барселону» и добиться положительного результата. «Селтик» отдаст все силы, но возьмет необходимые очки. Чтобы добиться результата в матче против одной из лучших команд в мире, нужно выложиться по максимуму», – сказал Дембеле.