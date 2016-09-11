Яковлев: «Я и в «Спартаке» играл защитника при Эмери и Якине»

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев прокомментировал решение тренерского штаба поставить его на позицию защитника в матче с «Оренбургом» в рамках 6-го тура РФПЛ.

«У нас в течение недели много ребят выпало из-за травм. Желаю им скорейшего выздоровления. Тренер вызвал сегодня, объяснил, что придется сыграть на этой позиции. Я воспринял это нормально. Подготовился. В принципе, раньше тоже приходилось действовать в этом амплуа, еще в «Спартаке», и при Эмери, и при Якине. В основном на левом краю. Старался выполнять установку тренера. А получилось или не получилось, это уже ему судить», – заявил Яковлев.