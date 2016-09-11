Акинфеев: «Арена сделана в английском стиле, чем-то похожа на «Стэмфорд Бридж»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениям от проходившего на новом стадионе матча шестого тура РФПЛ против «Терека» (3:0)

«Атмосфера была достаточно хорошей. Мы долго ждали, когда сможем сыграть на родном стадионе. Вся команда получила огромное удовольствие. Это был праздник, могу всех поздравить. Мы были обязаны победить сегодня, другого было не дано. Все получилось здорово.

Арена сделана в английском стиле, чем-то похожа на «Стэмфорд Бридж». По архитектуре сделана немного по-другому, но комфорт и трибуны дают английский стиль. Очень приятно играть на таком стадионе», – сказал Акинфеев.