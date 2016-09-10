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Витсель не перешел в «Ювентус» из-за Нобоа

10 сентября 2016, 14:58
12

Хавбек «Ростова» Кристиан Нобоа сообщил, что являлся главным кандидатом на замену полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю, который был близок к переходу в «Ювентус» во время прошедшего летнего трансферного окна. Напомним, что бельгиец уже прошел медобследование в туринском клубе, однако сине-бело-голубые в последний момент отказались от трансфера.

Впоследствии генеральный директор петербуржцев Максим Митрофанов заявил, что срыв перехода 27-летнего игрока в «старую синьору» связан с тем, что руководству не удалось договориться о приобретении полноценной замены.

«Теперь я могу сказать: это действительно так. «Зенит» намеревался купить меня на замену переходящему в «Ювентус» Витселю, но не смог достичь договоренности с «Ростовом» в финансовом плане и отказался от трансфера», – подчеркнул Нобоа.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Нобоа Кристиан Витсель Аксель
Комментарии (12)
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Joko21
1473508801
видимо хотел Зенит купить Нобоа за копейку
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dimon2602
1473509359
Нужно как аякс покупать за копейки продавать в три дорого а не как зенит наоборот
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семечкин
1473509373
ты гля, кака сука......))))))) а зенькины крикуны, типа гусёнка и шалавы его, кричат про говно-клуб, про навоз))))) при смене тренеров и пристальному вниманию Зенита в Рубину когда-то и к Ростову сейчас, смею предположить, что это просто Миллер обиделся кровно на Бердыева и теперь, где бы Курбан Бекиевич не находился, он ВСЕГДА ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ГАЗПРОМА)))))) НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ БЕРДЫЕВ УТИРАЕТ НОС "НАРОДНОМУ ДОСТОЯНИЮ", А ЭТО УЖЕ ПОДРЫВОМ УСТОЕВ ПОПАХИВАЕТ))))) А МОЖЕТ И ТЕРРОРИЗМОМ))))))
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18JG
1473510002
Ага, 31-летнего лега? Не пизди, эквадорец.
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nik55
1473514260
это вранье
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JUVENTINO-666
1473514727
Да заебали
Ответить
товрос
1473525355
Бердыев стал вице президентом в Ростове и за копейки Нобоа не отдаст
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compka
1473528849
теперь Ростов начнут обвинять во всех смертных грехах и по-любому поводу
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