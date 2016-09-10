Витсель не перешел в «Ювентус» из-за Нобоа

Хавбек «Ростова» Кристиан Нобоа сообщил, что являлся главным кандидатом на замену полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю, который был близок к переходу в «Ювентус» во время прошедшего летнего трансферного окна. Напомним, что бельгиец уже прошел медобследование в туринском клубе, однако сине-бело-голубые в последний момент отказались от трансфера.

Впоследствии генеральный директор петербуржцев Максим Митрофанов заявил, что срыв перехода 27-летнего игрока в «старую синьору» связан с тем, что руководству не удалось договориться о приобретении полноценной замены.

«Теперь я могу сказать: это действительно так. «Зенит» намеревался купить меня на замену переходящему в «Ювентус» Витселю, но не смог достичь договоренности с «Ростовом» в финансовом плане и отказался от трансфера», – подчеркнул Нобоа.