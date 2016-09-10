Гендиректор «Ростова» опроверг слухи об отказе Нобоа и Наваса выходить на поле из-за долгов по зарплате

Генеральный директор «Ростова» Владимир Крупин прокомментировал информацию о том, что защитник Сесар Навас и полузащитник Кристиан Нобоа отказались выступать за команду в последних играх по причине задолженности по заработной плате.

– Как прокомментируете информацию о забастовке Наваса и Нобоа?

– Таких заявлений от игроков не было, мне об этом ничего не известно. Руководству клуба они также не говорили подобного.

– Почему оба не играли в последнем матче?

– У Нобоа посмотрите какой перелет был – он вернулся из сборной Эквадора. А Наваса поберегли перед матчем с «Баварией».

– Есть ли долги перед командой?

– По заработной плате долгов нет – рассчитались все по июль включительно. А по премиальным есть задолженности.