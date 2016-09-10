Гендиректор «Ростова» опроверг слухи об отказе Нобоа и Наваса выходить на поле из-за долгов по зарплате

Генеральный директор «Ростова» Владимир Крупин прокомментировал информацию о том, что защитник Сесар Навас и полузащитник Кристиан Нобоа отказались выступать за команду в последних играх по причине задолженности по заработной плате.
– Как прокомментируете информацию о забастовке Наваса и Нобоа?
– Таких заявлений от игроков не было, мне об этом ничего не известно. Руководству клуба они также не говорили подобного.
– Почему оба не играли в последнем матче?
– У Нобоа посмотрите какой перелет был – он вернулся из сборной Эквадора. А Наваса поберегли перед матчем с «Баварией».
– Есть ли долги перед командой?
– По заработной плате долгов нет – рассчитались все по июль включительно. А по премиальным есть задолженности.
Источник: «Спорт-Экспресс»