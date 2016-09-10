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Срна: «Мы бы хотели и дальше продолжать играть в Харькове»

10 сентября 2016, 11:11
2

Защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна поблагодарил болельщиков, которые поддерживали его команды в матче с киевским «Динамо» (1:1). Напомним, что встреча проходила в Харькове.

«Спасибо болельщикам «Шахтера» за их поддержку. Сегодня, спустя два с половиной года, мы почувствовали, что находимся где-то очень близко от дома. Конечно, мы бы хотели и дальше продолжать играть в Харькове.

Что касается матча, то сегодня было настоящее дерби. А по поводу эпизода с пенальти… Никак не пойму, почему, когда в нашей штрафной идет борьба, судья ставит пенальти, а в штрафной «Динамо», когда кто-то из них играет рукой, арбитр молчит? Может, он просто не хочет видеть. Это ведь уже не в первый раз такое. Причем все видели эту руку: я, другие игроки. Все признали. А он не видит. Собралось столько людей, и это очень некрасиво. Я так судье и сказал, что если есть пенальти, то его надо ставить», – сказал хорват.

Источник: ФК «Шахтер»
Украина. Премьер-Лига Динамо К Шахтер Срна Дарио
Комментарии (2)
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ВЛАДИВОСТОК
1473508685
Срна вечно плачет...........а что бы дома играть а не рядом , надо фашисткий режим скинуть и всю мразь раздавить ..........
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