ФНЛ. «Динамо» благодаря дублю Панченко одолело «СКА-Хабаровск», «Нефтехимик» уступил «Факелу»

В матче 12-го тура первенства ФНЛ лидер чемпионата «Динамо» у себя дома одержало непростую победу над «СКА-Хабаровском» – 3:2. Отметим, что все голы были забиты в первом тайме.

В другой встрече еще один представитель лидирующей группы «Факел» в гостях добыл победу над «Нефтехимиком» со счетом 2:1.

Первенство ФНЛ. 12-й тур

Динамо (Москва) – СКА-Хабаровск – 3:2 (3:2)

Голы: 1:0 – Панченко, 6; 1:1 – Удалый, 11; 1:2 – Эдиев, 16; 2:2 – Бечирай, 21 (с пенальти); 3:2 – Панченко, 34.

Нефтехимик (Нижнекамск) – Факел (Воронеж) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Болов, 71; 0:2 – Болов, 83 (с пенальти); 1:2 – Решетников, 90.

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