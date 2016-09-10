Ребров: «С «Шахтером» получилась сложная и интересная игра»

Наставник киевского «Динамо» Сергей Ребров дал оценку игре своих подопечных в матче центрального матча 7-го тура УПЛ с «Шахтером» (1:1). Напомним, что киевляне вели в счете, но во втором тайме «горняки» смогли сравнять счет.

«Прежде всего мы все очень рады, что в Харькове собрался полный стадион и поддерживал «Шахтер». Я думаю, это придало уверенности команде соперника. Получилась сложная и интересная игра. В первые 15 минут мы создавали моменты. Когда забили мяч, наверное, испугались, что победим. Но в таких матчах важно, чтобы была команда. Мы хорошо оборонялись, создавали моменты, и, я думаю, игра заслуженно завершилась вничью», – сказал специалист.