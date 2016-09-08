Кутепов: «Березуцкий – живой пример, буду стараться сыграть за сборную 100 матчей»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился впечатлениями от вызова в сборную России, а также отметил, что для него Василий Березуцкий является живым примером для подражания.

«Является ли для меня Василий Березуцкий примером? Безусловно, Березуцкий – настоящий живой пример для нас всех. Буду стремиться к тому, чтобы тоже когда-нибудь сыграть свой 100-й матч за сборную. В составе «Спартака», конечно. Тренировки в сборной хорошие, так же как и тренер, настроение и атмосфера. Первый матч не дал каких-то положительных результатов, второй сыграли получше.

По поводу моего статуса в «Спартаке» после игры за сборную – это абсолютно никак не влияет, сборная это сборная, клуб это клуб. В сборную приезжают ребята из разных клубов, у каждого свои навыки. Каждый привык к своим тренировкам. Отличия от атмосферы в «Спартаке» есть, но не буду вдаваться в подробности. У Черчесова свой специфический подход, отличный от работы нашего главного тренера Массимо Карреры«, – сообщил Кутепов.