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  • Кутепов: «Березуцкий – живой пример, буду стараться сыграть за сборную 100 матчей»

Кутепов: «Березуцкий – живой пример, буду стараться сыграть за сборную 100 матчей»

8 сентября 2016, 18:06
8

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился впечатлениями от вызова в сборную России, а также отметил, что для него Василий Березуцкий является живым примером для подражания.

«Является ли для меня Василий Березуцкий примером? Безусловно, Березуцкий – настоящий живой пример для нас всех. Буду стремиться к тому, чтобы тоже когда-нибудь сыграть свой 100-й матч за сборную. В составе «Спартака», конечно. Тренировки в сборной хорошие, так же как и тренер, настроение и атмосфера. Первый матч не дал каких-то положительных результатов, второй сыграли получше.

По поводу моего статуса в «Спартаке» после игры за сборную – это абсолютно никак не влияет, сборная это сборная, клуб это клуб. В сборную приезжают ребята из разных клубов, у каждого свои навыки. Каждый привык к своим тренировкам. Отличия от атмосферы в «Спартаке» есть, но не буду вдаваться в подробности. У Черчесова свой специфический подход, отличный от работы нашего главного тренера Массимо Карреры«, – сообщил Кутепов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Россия Березуцкий Василий Кутепов Илья
Комментарии (8)
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subbotaspartak
1473348270
Хорошо, что думаешь так, Для начала отыграй сотку за Спартак.
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betbb
1473348630
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perm 242
1473350373
не сотвори себе кумира ....
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Каратель помойников
1473357937
илюшенька,одумайся)берёза не может быть примером,он туп и глуп
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Фан666
1473361355
Для начала в Спартаке бы закрепиться, а то можно как Чернов - самый талантливый типа, сыграл за сборную и оказался в Енисее. Пути в футболе неисповедимы.
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TUMS
1473383225
Таких как Березуцкий В. и Игнашевич просто уважать надо!
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