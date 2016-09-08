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    Мельгарехо: «Собирался уйти из «Спартака»? Ложь и выдумки»

    Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо заявил, что не собирается в обозримом будущем менять клубную прописку.

    «В межсезонье у меня возникли проблемы со здоровьем – небольшой надрыв мышц задней поверхности бедра, но сейчас все позади. Полностью восстановился и готов выходить с первых минут.

    Мог ли я уйти в ходе летнего трансферного окна? Ничего подобного: и предложения не поступали, и покидать клуб не собирался. Все, что писалось по этому поводу, – ложь и выдумки», – заявил Мельгарехо.

    В нынешнем сезоне футболист провел в чемпионате России пять матчей, в которых результативными действиями не отметился.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2016 08:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 8 сентября 2016, 10:21

      пусти паровозов под откос

      -3
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