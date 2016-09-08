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    Мельгарехо: «От матча с «Локомотивом» ожидаю настоящего дерби»

    Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо отметил, что на данный момент его основной целью является закрепиться в основном составе московского клуба.

    «Никогда не загадываю какие-то определенные цифры. Не потому, что суеверен, – просто для меня личные достижения всегда на втором плане, куда важнее командные. Сейчас и вовсе не приходится говорить о конкретных показателях, разве что ставлю перед собой задачу пробиться в основной состав и проводить на поле максимум времени.

    От предстоящего матча с «Локомотивом» жду настоящего дерби. У «Локо» очень сильная команда. Ну а их схему, надеюсь, прямо сейчас рисовать не нужно», – заявил Мельгарехо.

    В нынешнем сезоне футболист провел в чемпионате России пять матчей, в которых результативными действиями не отметился.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2016 07:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100625

      zigbert 8 сентября 2016, 13:38

      Удачи тебе в Спартаке.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 8 сентября 2016, 10:48

      Надо было в Локо переходить.

      -2
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