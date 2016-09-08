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    Мельгарехо: «Нет игрового времени – нет голов»

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо прокомментировал свою низкую результативность в этом сезоне.

    – Все дело исключительно в количестве игрового времени. Когда его нет – нет и голов. Надеюсь, что теперь настанут лучшие времена, я буду чаще появляться на поле, использовать свои шансы и забивать.

    – Как складывались ваши отношения с Дмитрием Аленичевым?

    – Нормально. Как у любого специалиста, у него, вероятно, имелись свои причины не выпускать меня. А давать оценки тренерам не в моих правилах. Да и не за что мне на него обижаться – когда перешел в «Спартак», физическая форма оставляла желать лучшего, игровой практики не было более двух месяцев, и набрать кондиции стоило больших усилий. Потом случилась та самая травма во время предсезонки – из-за нее пропустил почти все контрольные матчи. Понятно, что Аленичев не обязан был меня ждать, он строил игру с теми, кто здоров. Зато сейчас я вновь в боевом состоянии и, надеюсь, пригожусь Массимо Каррере.

    – Раз уж заговорили о Каррере – что изменилось после того, как итальянец стал главным тренером?

    – С приходом нового человека всегда что-то происходит – это же смена руководителя всего коллектива. Тренировочный процесс стал иным, сейчас чувствуем, что находимся в отличной физической форме. Тактическая подготовка тоже на самом высоком уровне. Собственно, все это видно по результатам: «Спартак» на первом месте, и надеемся продолжить в том же духе, – сказал Мельгарехо.

    В нынешнем сезоне футболист пять раз выходил на поле в матчах РФПЛ, не отметившись ни одним результативным действием.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2016 01:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 8 сентября 2016, 10:00

      Нет времени-нет голов,фиг поспоришь)

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 сентября 2016, 09:53

      Вот выйди и забей. Шансы надо использовать когда дают. Не забьёшь, будешь сидеть

      0
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      Рейтинг: +8017

      nik55 8 сентября 2016, 08:04

      шанс с Локомотивом будет хороший-дерзай

      -1
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 8 сентября 2016, 07:17

      А в Кубани забивал. Пора парню дать выйти на поле в основе.

      -1
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 8 сентября 2016, 07:12

      Шансы дают проявлять себя, надо проявлять. Хороший игрок и пора уже это доказать

      -1
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      Рейтинг: +295

      ильиных 8 сентября 2016, 06:29

      Давай выходи и забивай

      1
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