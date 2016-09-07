Игуаин и Аллегри – самые высокооплачиваемые футболист и тренер в Серии А

Новичок «Ювентуса» Гонсало Игуаин стал самым высокооплачиваемым игроком в Серии А. Как сообщает местная пресса, аргентинец в год зарабатывает 7,5 миллиона евро.

Таким образом, форвард опередил хавбека «Ромы» Даниэле Де Росси, который получает на миллион меньше. Именно этот футболист три года кряду был на вершине данного рейтинга.

Самым высокооплачиваемым наставник лиги является Массимилиано Аллегри, которому платят 5 миллионов евро.

Самые высокооплачиваемые тренеры

Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 5 миллионов евро

Лучано Спаллетти («Рома») – 3 миллиона

Франк де Бур («Интер») – 2,5 миллиона