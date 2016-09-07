Симонян: «Победа над такой командой, что и говорить, приятна»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян пообщался с журналистами на тему игры сборной России в матче с Ганой (1:0).

«Результатом все довольны, и я в том числе. Что касается игры, первая половина мне понравилась, понравилась отдача игроков. Хотя в раздевалке Станислав Саламович «выдал» кое-кому персонально, кем он был недоволен.

Но он абсолютно прав, требует от всех полнейшей отдачи, акцентирует внимание на отдельных моментах. Потому что это не товарищеская, а контрольная игра, как говорится. Я команду поблагодарил, надо потихоньку восстанавливать престиж национальной сборной.

Может быть, дело в усталости, или же просто неполная готовность, сезон только начался. Мне трудно судить. Но могу сказать, что Гана – серьезнейший соперник, на чемпионате мира они играли просто здорово, да и вчера тоже.

Они отменно владеют мячом, координированные, быстрые. Победа над такой командой, что и говорить, приятна!», – сказал Симонян.