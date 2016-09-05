Симонян: «Гана устроит сборной России хорошую проверку»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян подчеркнул, что сборную России ожидает хорошая проверка в лице Ганы в ближайшем товарищеском поединке. По его мнению, на игру с «черными звездами» подопечные Станислава Черчесова выйдут более подготовленными, нежели на матч с Турцией (0:0). Напомним, завтрашняя встреча станет для 53-летнего специалиста лишь второй на посту главного тренера национальной команды.

«Сборная Ганы – очень серьезный соперник. Я удивляюсь тому, что по первому матчу говорят о невыразительности. Команда играла с листа, полсостава Черчесов поменял. И вообще Станислав Саламович правильно ставит вопрос таким образом, что это не товарищеские встречи, а контрольные. Сейчас против Ганы команда будет лучше подготовлена.

И Турция, и Гана – это два хороших соперника. Гана на чемпионатах мира произвела очень хорошее и сильное впечатление. Так что во вторник сборную России ожидает очень хорошая проверка», – сказал Симонян.