Леманн: «Тренер принял неверное решение, назначив Нойера капитаном сборной Германии»

Экс-голкипер сборной Германии Йенс Леманн отметил, что назначение вратаря «Баварии» Мануэля Нойера капитаном национальной команды является не слишком практичным решением. Напомним, бывший игрок «Шальке» в свое время исполнял обязанности капитана гельзенкирхенской команды, однако пробыл в этой должности всего полгода, в итоге отказавшись от повязки.

«Если судить чисто практически, я бы не назначил голкипера капитаном команды. В обязанности капитана входит обсуждение с арбитром различных вопросов, но при этом ему придется бежать к судье больше метров, чем иные футболисты. А на это, соответственно, понадобятся силы и время. Хотя личность и характер Нойера соответствуют такой должности», – сказал Леманн.