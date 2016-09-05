Иванович: «У Ирландии хороший состав»

Защитник сборной Сербии Бранислав Иванович оценил соперника по ближайшему матчу отборочного турнира чемпионата мира-2018 – сборную Ирландию.

«С такой командой, как Ирландия, будет очень сложно начинать отборочный турнир. Здесь стоит уделить особое внимание Уолтерсу и Лонгу, которые способны доставить немало неприятностей.

Ирландцы всегда играют жестко. Они сражаются до последней минуты матча. Сейчас у этой команды есть хороший состав, где хватает опытных игроков, но есть и молодежь», – приводит слова Ивановича Mirror.

Напомним, что матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Сербия – Ирландия состоится в понедельник, 5 сентября, в 21:45 по московскому времени.