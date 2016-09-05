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    Сарсания: «Зенит» и «Ювентус» не договорились о цене Витселя»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания уверен, что клуб из Санкт-Петербурга нацелен на продление контракта с полузащитником сборной Бельгии Акселем Витселем любой ценой.

    «Уверен, петербуржцы сделают все возможное для того, чтобы подписать новый договор с Витселем. Без увеличения суммы контракта тут явно не обойтись. Да и, скорее всего, игрок если и согласится, то потребует зафиксировать сумму отступных. Футболиста приобретали за большие деньги – 40 миллионов евро, и, естественно, клуб хочет получить хоть какие-то средства за его переход.

    «Зенит» выгодно продал Халка и Гарая. Трансфер Витселя также должен принести сине-бело-голубым неплохие дивиденды. Насколько мне известно, «Зенит» и «Ювентус» не достигли договоренности в вопросе цены игрока — итальянский клуб оценил бельгийца в 18 миллионов евро, в то время как петербуржцы не собирались продавать футболиста дешевле 25 миллионов евро.

    Позицию руководства команды можно понять — они и так просили за своего лидера сумму почти в два раза меньше той, что заплатили за него изначально. С другой стороны, и «Ювентус» обозначил свою четкую позицию — контракт Витселя заканчивается через год, а значит, уже следующим летом они могут получить его бесплатно. Учитывая и без того мощную трансферную кампанию итальянского гранда, с покупкой Акселя они могут и повременить», – рассказал Сарсания.

    Источник: Известия

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    05.09.2016 09:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 сентября 2016, 07:05

      не надо держать игрока если он этого не хочет

      0
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 5 сентября 2016, 10:42

      Зимой договорятся. Если нет, то летом точно:))) Интересно, если дотянут до следующего лета, то Витцель хоть попрощается с зенитом или сбежит первым же рейсом?

      -1
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 5 сентября 2016, 10:40

      главное что бы играть не перестал((

      1
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      Рейтинг: +496

      firs04 5 сентября 2016, 09:56

      Подписание нового контракта с Витселем будет проходить так: Не подпишешь новый контракт, а я тебе пасть порву, засранец ты этакий.

      -2
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