Ле Гре: «Если Ляпорт хочет играть за Испанию, то это его дело»

Глава федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре считает, что защитник «Атлетика» Эмерик Ляпорт совершит ошибку, если примет решение выступать за сборную Испании.

«В испанской прессе появилась информация, что Ляпорт хочет играть за сборную Испании. Желаю ему удачи, но уверен, что он совершает ошибку. Он не принимал участия в Евро-2016, так как он был травмирован.

Мы не хотим оказывать давление на Дешама в этом вопросе. Но я не понимаю этого. Если Ляпорт хочет играть за Испанию, то это его дело. Правила это позволяют ему сделать. В сборной Франции и без него хватит центральных защитников», – сказал Ле Гре.