Рейна: «Горжусь, что играл с Касильясом в сборной»

Голкипер сборной Испании Пепе Рейна признался, что не разочарован своим положением в национальной команде, когда он считался лишь вторым номером команды.

«На протяжении много лет я играл с Касильясом в составе национальной команды. И я горжусь этим», – приводит Cope слова Рейны.

Напомним, что наставник сборной Испании Хулен Лопетеги не вызвал Касильяса на товарищеский матч со сборной Бельгии (2:0), а также на игру отборочного турнира чемпионата мира-2018 со сборной Лихтенштейна, которая состоится 5 сентября.