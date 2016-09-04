Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Новый стадион ЦСКА похож на «Стэмфорд Бридж»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими впечатлениями от первого матча на новом стадионе армейцев, в котором его команда разгромила московское «Торпедо» (3:0).

    «Очень приятные ощущения, мы наслаждаемся каждый секундой, проведенной на стадионе. Причем не только на футбольном поле, но и в подтрибунном помещении, в раздевалке, там очень комфортно. Все наши пожелания, которые были озвучены – выполнены, теперь остается только привыкать, обживаться. На тренерской лавке немного подняли уровень земли, чтобы было повыше.

    Прямых аналогов нашего стадиона с другими нет. У нас крыша с разноуровневыми диагоналями. Понятно, что стадион выполнен больше в английской манере, в квадратном стиле, их большое количество в Британии. Сложно сравнить с каким-то одним, но, как пример, «Стэмфорд Бридж», – отметил специалист.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2016 22:15
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 сентября 2016, 08:55

      Надеюсь на скорейшее строительство стадиона Динамо и Лужники.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 сентября 2016, 08:50

      ПФК ЦСКА и всех болельщиков ЦСКА, и всех адекватных болельщиков
      других клубов поздравляю с новым стадионом ЦСКА. Удачи, армейцам!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      cskajeka > vladimir-7 5 сентября 2016, 13:10

      Спасибо,Владимир! Приятно видеть что в интернете не гадости и грязь,а уважение! Моё уважение!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 5 сентября 2016, 08:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Слуцкий: «Новый стадион ЦСКА похож на «Гамбургер»

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 5 сентября 2016, 01:28

      Поздравляю!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 5 сентября 2016, 00:10

      Спецом, - для моего далёкого друга Бу-га-га и иже с ними. Когда достроят хоть что-нибудь футбольно-приличное в Северной Пальмире, вся Европа и Азия посчитает за счастье посетить этот шедевр инженерно-финансового творчества... И Ваш покорный слуга в т.ч. С ув.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 5 сентября 2016, 00:03

      Вперёд , за победами !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 5 сентября 2016, 00:03

      Новый стадион похож на СВОЮ новую квартиру. После скитаний по казармам, общагам и съёмным хатам, - первое " ВАУ !!!" (да простит мне Миша Раззадорнов) - это святое... От души рад за ЦСКА. С новосельем! Спортивной гордости за страну, за клуб и за народы, которые с армией едины. Удачи! С ув.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3181

      uBaH_ 4 сентября 2016, 23:28

      1877 года))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      007abdul007 4 сентября 2016, 23:26

      Лучший стадион России

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 4 сентября 2016, 23:13

      И на толчок)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      007abdul007 > Тraumtanzеr 4 сентября 2016, 23:41

      где ты увидел толчок?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > 007abdul007 5 сентября 2016, 12:45

      обрати внимание, если сбоку на него посмотреть, это что нинаесть унитаз)))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      007abdul007 > Тraumtanzеr 5 сентября 2016, 13:12

      сбоку выглядит как стадион с башней

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > 007abdul007 6 сентября 2016, 00:01

      Не обращай внимания он недалекий

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11